Carrara, bambina azzannata al viso da un cane

Carrara, 2 ottobre 2023 – Un grande spavento. Una giornata di divertimento che poteva trasformarsi in una vicenda più drammatica. Fortunatamente la bimba sta bene e ha rimediato un piccolo taglietto sotto l’occhio provocato dal morso di un cane presente nell’area, immediatamente trattato dai sanitari della Pubblica assistenza di Marina di Massa, accorsi dopo la telefonata d’aiuto. La bimba di 9 anni è originaria di Roma, ma era a Carrara con la famiglia per seguire il torneo Juniores Champions league al campo sportivo del San Marco, torneo dedicato alle squadre del 2000, che vede ospiti importanti, come Juventus o Inter.

Intorno alle 14,30 è arrivata la chiamata al 118: una bimba è stata morsa al viso da un cane. Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che la bimba si sia avvicinata da dietro al cane, un lupo meticcio. L’animale si stava riposando sotto un tavolo e sembra che l’arrivo della piccola l’abbia spaventato, si sia voltato e d’istinto abbia morso la bambina al viso. Sempre secondo una prima ricostruzione l’animale è sempre stato legato al guinzaglio.

I pianti di dolore della bambina hanno allertato tutti i presenti, compresi i proprietari del cane, una famiglia originaria di Vercelli, anch’essa arrivata al campo della San Marco Avenza per assistere al torneo di calcio. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, i quali sono arrivati dopo una manciata di minuti per prestare le prime cure alla bimba. Come immediato intervento i soccorsi hanno applicato della colla medicale al fine di tamponare la ferita riportata dalla piccola sotto l’occhio e, vista la tenera età, i sanitari hanno pensato bene di trasportare la bambina all’ospedale delle Apuane.

La piccola paziente è stata dimessa dopo un paio d’ore ed è tornata al campo da gioco. Un grande spavento per la famiglia della bimba, ma anche per i proprietari del cane. Le due famiglie si sono già parlate per il seguito dello spiacevole incidente.