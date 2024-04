Baby attori vanno in scena. Show degli alunni a teatro. Lezioni di arte e comunità

Piccoli attori... crescono. Sabato scorso gli spettatori seduti nella platea del Teatro Quartieri hanno assistito alla rappresentazione del celebre capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, “Il Piccolo Principe“, reinterpretato dalla giovane e talentuosa compagnia teatrale della scuola secondaria di primo grado di Bagnone, sotto la regia di Cecilia Malatesta, Kraken Teatro. Dopo un intenso periodo di laboratorio, durante il quale i ragazzi hanno affinato le proprie abilità, attraverso l’esplorazione delle tecniche vocali e del movimento scenico, la compagnia si è immersa nella messa in scena, immedesimandosi nei principali personaggi del racconto. “Il Piccolo Principe“ è molto più di una semplice storia per ragazzi: è una poesia che tocca tematiche profonde e universali come l’amore, l’amicizia, la ricerca della felicità, di un luogo, di un pianeta nell’Universo in cui stare bene. Saint-Exupéry ci invita a riflettere sull’importanza della cura verso gli altri e verso noi stessi, sulla bellezza della scoperta e sull’essenziale, spesso invisibile agli occhi.

L’esperienza vissuta dai ragazzi è stata straordinaria, come straordinario è il teatro, quando riesce a essere luogo di alfabetizzazione delle emozioni, quelle più segrete, nascoste o taciute. "Il teatro – spiega la scuola – ci educa divertendoci, insegna la leggerezza e il sogno. Allo stesso tempo ci stimola a riflettere e ad agire in modo etico, oltre che estetico. Attraverso il teatro impariamo a creare legami, ad accorgerci dell’altro, a comunicare e a comprendere il mondo che ci circonda in modo fantasioso. Portare il teatro nelle scuole significa promuovere un’educazione attiva e creativa, che favorisce lo sviluppo di abilità trasversali e di espressione artistica, ci insegna l’importanza di raccontare storie e di ascoltarle. Un’occasione dunque per divertirsi ed emozionarsi, ma anche un momento di riflessione e bellezza. I ragazzi ci hanno regalato un viaggio nel mondo incantato del Piccolo Principe, invitandoci a riscoprire la meraviglia dell’infanzia e la saggezza degli adulti".