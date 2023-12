Babbo Natale in moto. Un’edizione record con oltre 500 mezzi. Doni e dolci ai bambini

"Perchè se si sogna da soli... è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la realtà che comincia". Con questo slogan il Moto Club Massa desidera ringraziare tutti i partecipanti dell’ottava edizione del “Babbo Natale in moto”. "Eravamo veramente in tanti – afferma ilclub – , e non ci riferiamo solo ai motociclisti ma anche alle persone che felici hanno aspettato e seguito il corteo lungo le strade delle città. E quindi non solo le 500 moto sono state le protagoniste ma anche le migliaia di persone di Massa e di Carrara, ognuna valorizzando il proprio ruolo, tutti con la medesima importanza. Un esempio? Piazza Alberica, a Carrara ci ha riservato anche i fuochi d’artificio. Ed è per questo che possiamo dire che la manifestazione ha avuto uno straordinario successo: siamo stati tutti insieme creatori di sorrisi, abbiamo portato e fatto nascere serenità in tutti e in particolare ai nostri amici delle Case famiglia ai quali abbiamo consegnato i regali donati dai concittadini e dalle attivitàcommerciali del nostro territorio".

Un grazie del Motoclub ai collaboratori storici: la Fondazione Sos Telefono Azzurro nella persona della instancabile MariaGiovanna Guerra, i Marmotardisti Crew di Carrara e gli appassionati Harleysti Anchor di Carrara. Un grazie anche alle istituzioni che hanno riconosciuto nell’evento l’importanza sociale che merita: il sindaco di Massa Persiani, le amministrazioni di Massa e di Carrara, il comando della Polizia municipale di Massa, quello dei carabinieri nella persona del tenente colonnello Cristiano Marella, la Misericordia di Massa, presente con l’ausilio di un’ambulanza e di una vettura. "Come sempre – ricorda il Motoclub – tutto ciò puo prendere vita attraverso la presenza degli sponsor che grazie allo sponsor ’leader’ Mario Tongiani di Apuana Lubrificanti hanno donato per tutti i partecipanti moltissimi gadget. E’ importante poi ringraziare il Liceo nusicale Palma che con la propria orchestra di fiati diretta dai professori Figaia, Corsi e Bimbi hanno reso magico il nostro arrivo con straordinarie musiche natalizie. Non possiamo tralasciare i commercianti del Ccn ’A spasso per la costa’ di Marina di Massa, i Campeggi riuniti Partaccia, il Ccn ’Massa da vivere’ e la meravigliosa Paola Andreazzoli che hanno offerto pandori, panettoni e caramelle ai bambini".

Gli organizzatori ci tengono anche a scusarsi per gli eventuali disagi arrecati al traffico cittadino. Ora l’appuntamento con ’Babbo Natale in moto’ è per la prossima edizione, ma intanto fervono i preparativi per la ’Befana in moto’, altra iniziativa molto attesa: è prevista la benedizione delle moto sul sagrato del Duomo di Massa.