Babbo Natale ha aperto la sua casa magica

La casa di Babbo Natale ha aperto i battenti nei sotterranei del palazzo comunale dove sono stati di recente restaurati i locali della vetrina della Città. Una residenza ovattata, magica. Impazienti i bambini che hanno partecipato alla cerimonia di taglio del nastro e poi si sono lanciati, accompagnati dai genitori, nelle stanze segrete. Un’esperienza immersiva per tutti i visitatori che hanno avuto davvero l’impressione di trovarsi in Lapponia, tra elfi, centinaia di lucine, abeti e fiocchi di neve. Alla sua quinta edizione, la ‘Casa’ è stata allestita e curata dal gruppo ‘Le Gatte da pelare’, in collaborazione con centro giovanile "Mons. Sismondo", Pro Loco Pontremoli, Aurora Domus, SdS Lunigiana,Country Pony Club, Animante e Compagnia del Piagnaro. La scenografia ripropone le installazioni tradizionali, ma con tante le novità. Ad accompagnare grandi e piccini sono state le fate della Neve, ogni stanza poi, custodisce un segreto innevato. Hanno accompagnato l’apertura della Magica Casa attività e laboratori per bambini nella piazzetta della Pace curati dai gruppi Scout Pontremoli 1 e Pontremoli 2 e Pro Loco Borgo del Piagnaro, poi mercatini natalizi e passeggiate sui pony organizzate dal Country Pony Club. La casa di Babbo Natale rimarrà visitabile per tutto il periodo natalizio dalle 15 alle 19.

N.B.