Babbo Natale ad Antona in un’atmosfera magica con 100 presepi

Babbo Natale quest’anno vi aspetta anche in vetta, soprattutto attende tanti bambini per realizzare i loro desideri. Un’iniziativa speciale organizzata nel paese di Antona dove Babbo Natale aspetta tutti a braccia aperte nella sua casa oggi, dalle 14, con le letterine, tra addobbi, dolcetti, caramelle e regali. La casa è allestita all’interno di Casa Piccianti ad Antona, un’atmosfera magica ricca di storia e colori. In piazza San Rocco ci sarà una splendida sorpresa per tutte le famiglie. Inoltre fino all’8 gennaio è possibile visitare più di 100 presepi dislocati in tutto il paese: Antona infatti si trasforma in un borgo di presepi, tutti affascinanti e da visitare perdendosi fra vicoli, piazzette, davanzali, finestre, in cantina e nei posti più impensabili.