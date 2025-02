Azzurri, si confida in una porta blindata

Dopo tre sconfitte di misura la Carrarese è tornata a fare risultato anche in trasferta. Gli azzurri rimangono ultimi nella speciale graduatoria dei punti ottenuti fuoricasa ma hanno fatto un passettino in avanti raggiungendo proprio la Reggiana a quota 7. L’aspetto senza dubbio più positivo è rappresentato dalla voce gol segnati. Soltanto un’altra volta in tutto il campionato la squadra marmifera era riuscita a farne due lontano da Carrara in una sola partita. Era capitato a La Spezia in un derby, però, terminato male. In queste ultime due gare la Carrarese è riuscita a segnare più gol (5) di quante ne aveva fatti nelle precedenti sei giornate del girone di ritorno (4). Ad una più marcata incidenza offensiva fa da contraltare, però, una perdita di quello che era stato il "super potere" dell’andata ovvero la grande ermeticità difensiva.

Delle prime 19 partite Bleve e compagni ne avevano chiuse ben 10 senza prendere gol. Nel girone di ritorno al contrario c’è stato un solo clean sheet, alla prima in casa contro il Cesena. Da allora sono sette giornate consecutive che gli azzurri prendono costantemente gol. La Carrarese era arrivata al giro di boa potendo vantare la sesta miglior difesa della serie B con soli 20 gol subiti. In questi primi 8 turni del girone di ritorno ne ha già incassati 15. E’ un trend che va sicuramente invertito perché porta immacolata significa punti e la salvezza passa anche da qualche 0 a 0 (all’andata ne sono stati fatti 4). Sicuramente le assenze concentrate nel reparto arretrato hanno pesato parecchio. A Calabro sono mancati Guarino, Coppolaro e Bleve in alcuni casi anche contemporaneamente costringendo a far giocare dietro sempre gli stessi con una conseguente usura sia fisica che mentale. Col rientro di Guarino e l’acquisto di Fontanarosa le alternative sono aumentate e l’imminente recupero di Bleve dovrebbe contribuire a far tornare più blindata la porta apuana.

