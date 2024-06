Azzurri avanti tutta. Il sogno continua e si attende il ritorno

Momenti di alta tensione, non solo per l’esito della partita, ma anche per raggiungere lo stadio di Vicenza. Se i mille tifosi comodamente seduti allo stadio dei Marmi hanno vissuto la fibrillazione dell’attesa del gol, alcuni dei mille supporter che con il pullman erano diretti a Vicenza, nei pressi di Medesano, hanno rischiato di veder sfumare il sogno. Uno dei pullman diretti in Veneto ha avuto un guasto e se tutti sono riusciti a raggiungere lo stadio ’Menti’ è stato grazie all’intervento della questura e al personale dell’autostrada oltre al tam tam sui social che ha consentito a chi stava andando a Vicenza di fermarsi e soccorrere i tifosi appiedati. Intorno alle 17 il guasto al pullman e soltanto dopo le 18 tutti avevano trovato un mezzo per raggiungere lo stadio.

Intanto a Carrara davanti al maxischermo una folla di tifosi ha seguito seppure a distanza, ma in tutta comodità la partita evento. Fra le autorità gli assessori Lara Benfatto, Elena Guadagni, immancabili, e Carlo Orlandi e Roberta Crudeli, oltre ad alcuni consiglieri.

Il resto è stata una serata gradiosa: la tribuna era stracolma di tifosi e supporter, giovani e bambini, intere famiglie che hanno voluto godersi la finale di andata dei play-off al maxischermo messo in campo dal Comune. Sono stati 90 minuti senza gol, ma molto intensi: nella prima fase del primo tempo, grandi accelerazioni da parte degli Azzurri hanno infiammato la tribuna, che ha cantato cori della curva e sognato il gol. Dopo la prima mezz’ora, però, la sofferenza: la Carrarese è calata a livello fisico ed è stata costretta a difendere, facendo soffrire i tifosi, i quali non hanno mai smesso di crederci. Grande gioia per lo 0-0 in un campo difficile come quello del Vicenza e grande euforia in attesa della partita di domenica prossima. Da notare anche una grande partecipazione di ragazzini con molti giovanissimi presenti in tribuna per seguire il team di mister Calabro. Al termine in centro città un dispiegamento, seppure di fronte a un esito a reti inviolate, di fuochi d’artificio.