Avis, ’Progetto donazione’. Premi agli alunni delle scuole

Oltre a essere presente con un apposito stand alla kermesse ’Sapori’ per incentivare la donazione unitamente alla Pubblica Assistenza, l’Avis di Fivizzano ha proceduto pochi giorni fa alla premiazione degli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole nel contesto ’Progetto Donazione’. Alla conclusione dell’evento, si è svolta la ’mini marcia’ per le vie del capoluogo, dove erano presenti: le associazioni appartenenti alla Fratres, capeggiata dalla presidente provinciale Rita Beccari, gli alunni delle scuole di Fivizzano unitamente alla popolazione locale, Enzo Benedetti, Mario Amorfini, Maurizio Bertazzolo rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell’Avis. Hanno partecipato inoltre la consigliera Serena Marini sempre dell’Avis di Fivizzano e Claudio Ricciardi a nome dell’amministrazione comunale. Al termine della manifestazione, il presidente Benedetti ha ringraziato Angelo Ferdani ideatore del ’Progetto Donazione’ per aver scelto l’Avis di Fivizzano per la realizzazione di questo particolare evento, invitando nel contempo il pubblico a donare – soprattutto prima di recarsi in vacanza – e sottolineando che in questo momento vi è carenza di sangue del tipo : A+, 0+, 0-.

Roberto Oligeri