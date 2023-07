Avenza ritorna... Medievale Sbandieratori e mangiafuoco La festa anima il centro storico

Un tuffo nel passato per un sabato e una domenica alla riscoperta degli antichi mestieri e dei divertimenti di un tempo. Parliamo della decima edizione della festa ‘Avenza Medievale’ della Pro loco sulla via Francigena, che dopo tre anni di stop a causa del Covid torna ad animare il centro storico. Ottanta figuranti, un intero villaggio medievale, un’area dedicata agli antichi mestieri, un mercatino a tema e oltre sessanta postazioni gioco tra via Menconi, piazza Finelli e via Giovan Pietro. Sabato e domenica a partire dalle 19 in campo ci saranno gli sbandieratori di Fivizzano, gli artisti del fuoco Faisca de Luz e Massimo Pugno di Fuoco e numerosi artisti di strada come per esempio la compagnia dei Redivino, il circo Sonnambulos, i ‘Giullari dell’allegra brigata’, Fabius il giullare, la compagnia del Puk teatro, le ‘Canzoniere’ e il mago Cilindro e il trio musicale dei Marconi. Presente anche una delegazione dell’istituto comprensivo Gino Menconi di Avenza, che parteciperà alla manifestazione con alcuni allievi della scuola primaria Finelli, con danze medievali.

Il giardino di Casa Pellini per l’occasione ospiterà l’associazione Von Neuberg, impegnata a rievocare una famiglia nobiliare del Tredicesimo secolo, un accampamento e le corporazioni di arti e mestieri, e il ‘Collegium Lunae’ con le figure del maestro di scherma, l’amanuense e altri artigiani. Inoltre i bambini potranno costruirsi il loro giocattolo in legno di ‘una volta’ assieme agli animatori del laboratorio di legno Geppetto. E domenica spazio alla compagnia ‘Oltre’, che sotto la direzione artistica di Alex Bordigoni metterà in scena ‘Sogno di una notte di mezza estate’. Avenza Medievale è stata presentata ieri mattina nella ex circoscrizione di Avenza dall’assessore al commercio Lara Benfatto, da Sasha Biggi, Claudio Poletti e Pietro di Pierro della Pro loco e dalla maestra Stella Chiodo in rappresentanza della scuola Finelli. "Ripartire non è stato semplice – ha aggiunto il presidente della Pro loco Sasha Biggi –, ma con grande impegno e anche grazie al supporto dell’amministrazione e soprattutto dell’assessore Lara Benfatto siamo riusciti a raggiungere un risultato importante. Avenza medievale è anche una manifestazione di promozione e valorizzazione della via Francigena".

Alessandra Poggi