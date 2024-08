Avanti tutta con lo stadio dei Marmi. Nuovo manto erboso, spazio ai tornelli

Con la Serie B si procede anche con il rifacimento del campo di erba sintetica dello Stadio dei Marmi (nella foto). Ieri il vecchio prato era stato rimosso quasi del tutto, in contemporanea gli operai hanno iniziato a fare spazio ai tornelli, che verranno collocati all’interno dei locali della vecchia biglietteria della curva Sud. Del nuovo prato se ne occuperà la Sofisport di Pisa, che si è aggiudicata l’appalto per 425.880 euro. L’azienda specializzata in questo genere di opere dovrà realizzare il prato utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. Nello specificio la Sofisport è specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di campi in erba artificiale ed erba naturale rinforzata prodotti con le più moderne tecnologie. L’azienda pisana installerà un tappeto artificiale che risponde a tutte le moderne esigenze del calcio professionistico e di altri sport. Erba ad alta resilienza, con un ritorno costante della fibra, che garantisce la massima giocabilità. Minimi costi di manutenzione, per un prodotto altamente affidabile, già installato in moltissimi impianti sportivi in tutto il mondo. Un materiale che per le sue caratteristiche rappresenta l’avanguardia dell’erba artificiale, e può essere utilizzato con tutte le condizioni atmosferiche grazie all’elevata durata e resistenza ai raggi Uv.

La Sofisport tra i vari lavori ha rifatto il centro di preparazione olimpica del Coni a Tirrenia, il campo 1 e 2 del centro tecnico federale della Figc a Coverciano, la pista di atletica del centro tecnico federale della Figc, sempre a Coverciano. Ma anche il manto dell’Orogel stadium ‘Dino Manuzzi’ di Cesana, quello dello Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco e quello dello Stadio Paride Tilesi di Amatricia, giusto per fare qualche esempio.