Autolavaggista. Impiegati giovani

1 AUTOLAVAGGISTA Si ricerca autolavaggista disponibile a lavorare nel week end, previsto giorno di riposo, orario 68 ore. Necessario possesso patente B. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-208471 1

GEOMETRA Azienda operante nel settore lapideo, estrazione, ricerca un tecnico per la gestione della produzione di cava. Principali mansioni: gestione degli operai, dei mezzi e delle macchine da taglio, gestione e sviluppo dei rapporti con i fornitori. Necessaria esperienza anche in altri settori produttivi. Buone conoscenze informatiche. Iniziale tempo determinato, trasformabile. Sedi Carrara e Massa. Offerta MS-208333 1

IMPIEGATO Ditta ricerca tirocinante per attività segretariale, rapporti con clienti e fornitori e mansioni generiche d’ufficio. Richiesto diploma commerciale e buone competenze informatiche. Possibile prosecuzione in apprendistato. Necessaria autonomia negli spostamenti per raggiungere l’ufficio. Sede Massa. Offerta MS-208133

MURATORI Impresa specializzata in ristrutturazioni e costruzioni edilizie ricerca un muratore esperto che si occuperà di opere di muratura, intonaci, pavimenti e rivestimenti. E’ gradito il possesso della patente B e autonomia negli spostamenti. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. L’azienda valuta anche candidature senza esperienza in età di apprendistato (18-29 anni). Sede Carrara. Offerta MS-207940 1