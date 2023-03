Auto precipita nella scarpata, grave ventenne

Brutto incidente ieri pomeriggio a Bibola. Intorno alle 15,30, per cause finora difficili da accertare, una vettura con a bordo due persone è precipitata in un dirupo. Un brutto volo in una zona che si è rivelata piuttosto difficile da raggiungere anche per i soccorsi. Per fortuna uno degli occupanti della macchina è uscito dai resti della vettura da solo, praticamente senza aver riportato alcuna ferita. E’ così riuscito a risalire fino alla strada e ha immediatamente chiesto aiuto al 118. Se l’è cavata con tanta paura, certo, qualche contusione e diversi graffi, ma nulla di serio. Molto più pesanti le conseguenze dell’incidente per l’altro passeggero, un giovane di soli 21 anni. Il ragazzo è stato trasportato a braccia fuori dall’abitacolo e portato sulla strada dai vigili del fuoco del distaccamento di Aulla e dai volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla, subito intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Pontremoli. Le condizioni del giovane sono apparse piuttosto preoccupanti. Nel referto medico reso noto in serata dal 118 si parla di un politrauma ma quello che preoccupa maggiormente è il trauma cranico riportato dal giovane. Un colpo davvero brutto.

Quando il dottore, giunto sul posto a bordo dell’automedica, ha potuto valutare la gravità delle condizioni del ferito, ha immediatamente disposto il trasferimento del giovane in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Attualmente il ventenne è ricoverato in rianimazione e le sue condizioni sono strettamente monitorate dai sanitari. Adesso saranno i carabinieri a dover stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e anche le eventuali responsabilità.

A.Lup.