Auto in fiamme vicino al condominio, la paura dei residenti

Gli abitanti del condominio sono preoccupati. Quella macchina in fiamme alcuni giorni fa, vicino casa, ha allarmato tutti, così hanno deciso di inviare una lettera all’amministrazione di Licciana Nardi e ai carabinieri, per segnalare quanto accaduto. "Alcuni cittadini - dice il documento - residenti al Masero di Terrarossa, in via Paesi Bassi, vogliono esprimere forte preoccupazione e angoscia dopo un gravissimo episodio accaduto da poco, avvenuto in corrispondenza del parcheggio pubblico del condominio B3, dove qualcuno ha provato a dare fuoco all’automobile di un residente. Alcuni residenti ono riusciti comunque a intervenire, chiamando subito i vigili del fuoco e intervenendo direttamente con un estintore, evitando esiti ben peggiori". Gli abitanti sono preoccupati, l’auto era parcheggiata a pochi metri dalle pareti del condominio, vicina ad altre macchine. "Si può solo immaginare quali conseguenze si sarebbero potute verificare - si legge ancora - l’auto poteva esplodere, coinvolgendo nell’incendio l’intero palazzo o altre vetture, il fuoco avrebbe potuto ferire qualcuno. Quando le giornate lo consentono molti bambini giocano in quella zona, non essendoci un’area dedicata a loro nei dintorni. È venuta a mancare la tranquillità del luogo. Facciamo appello a forze dell’ordine e amministrazione comunale" (foto di repertorio).