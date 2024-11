Auto in fiamme, paura. Vigili del fuoco al lavoro

Due auto a fuoco nel giro di ventiquattro ore. Il primo incendio è avvenuto martedì sera nel parcheggio della Conad della Lugnola, il secondo nel primo pomeriggio di ieri sul viale XX Settembre, poco dopo il bar Gesù a Fossola. Entrambi i roghi sono stati domati dai vigili del fuoco, arrivati tempestivamente in entrambi i casi. Ma se per quello di viale XX Settembre le fiamme sono divampate da un’utilitaria rossa parcheggiata lungo la carreggiata, il cui guidatore era sceso per recarsi in una delle attività commerciali di Fossola, per quello che ha coinvolto due mezzi nel parcheggio della Conad ci sono ancora indagini in corso.

Erano circa le 21 quando per cause in corso di accertamento sono divampate delle scintille da uno scooter che poi ha originato il rogo dell’utilitaria vicina. L’auto era parcheggiata sul lato che dà sul torrente Carrione e il fumo provocato dalle fiamme come anche il cattivo odore hanno attirato molta attenzione. Paura anche per i dipendenti del supermercato richiamati dal fumo e dai lampeggianti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno impiegato circa una mezzora e sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri, che sta indagando sulle possibili cause del rogo che ha mandato in fumo l’utilitaria.

Per quando riguarda l’auto bruciata a Fossola a chiamare i vigili del fuoco sono stati gli agenti della polizia municipale di Carrara, che oltre ad avvertire i soccorsi si sono subito messi a dirigere il traffico per evitare che qualche automobilista potesse essere messo a rischio. In questo caso i vigili del fuoco a domare le fiamme ci hanno impiegato una manciata di minuti, visto che l’incendio era scaturito dal motore e le fiamme non sono riuscite a raggiungere il serbatoio, altrimenti l’auto sarebbe scoppiata provocando danni a persone e cose, visto anche l’orario e la èperesenza di varie attività limitrofe. Tanta la paura dei presenti che in un primo momento non avevano capito che il guidatore non era a bordo. Il fumo e l’odore acre hanno richiamato l’attenzione delle numerose persone che in quel momento si trovavano a Fossola, ma anche dei titolari degli esercizi commerciali, usciti in strada per capire cosa fosse successo.