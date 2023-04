Auto d’epoca, inchino a Carrara La tappa delle Terre di Canossa

Fa tappa anche a Carrara il viaggio di Terre di Canossa alla scoperta dell’essenza del Bel Paese. A Carrara venerdì è quindi previsto un raduno di vetture storiche in viaggio in un percorso senza tempo, un’esperienza di guida attraverso paesaggi italiani iconici, dolci e verdi colline, incontaminati passi di montagna e incantevoli borghi. Le vie del centro di Carrara ospitano l’arrivo delle meravigliose auto d’epoca delle Terre di Canossa che sfileranno nel cuore della città a partire dalle 10, con una sosta per controllo timbro in piazza Alberica.

"Siamo felici di poter ospitare questa affascinante manifestazione e poter così mettere in mostra le tante bellezze del nostro territorio – dice l’assessore al Turismo del Comune di Carrara Lara Benfatto -. A tutti gli sportivi, gli appassionati e gli organizzatori do il più sincero benvenuto nella nostra terra da parte mia, dell’amministrazione e di tutta la città". A cura del team Canossa Events sarà anche la realizzazione di una guida digitale turistico-paesaggistica che verrà offerta a tutti i partecipanti, contenente la descrizione delle bellezze storico-artistiche delle località attraversate dalla gara.

L’edizione 2023 della gara di regolarità superturistica condurrà gli equipaggi lungo un emozionante percorso di circa 600 chilometri, ideato per le vetture storiche e le moderne supercar, attraverso la Toscana, la Liguria e l’Emilia-Romagna. Un’esperienza di guida attraverso i più bei paesaggi italiani, incontaminati passi di montagna e incantevoli borghi, che partirà da Viareggio dove avranno luogo gli accrediti e le verifiche. Saranno poi le

Cinque Terre e le strade del marmo, con le affascinanti cave, a fare da sfondo alla prima tappa che si concluderà a Forte dei Marmi.

La seconda tappa sarà dedicata all’entroterra toscano e agli Appennini, attraverso il Passo delle Radici e dell’Abetone, mentre la terza e ultima tappa si concentrerà sulla scoperta di

Pisa e del Monte Serra.