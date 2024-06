Auto d’epoca e Silver Flag. Cultura e motori

Le Stanze del Teatro ’La Rosa’ hanno accolto un evento speciale organizzato dal Panathlon Pontremoli-Lunigiana. Il presidente del Club Piacentino di auto d’epoca, accompagnato dal vice Enrico Passeri e dal responsabile della comunicazione Francesco Fulchieri, ha presentato ai panathleti e agli ospiti presenti le caratteristiche uniche della Vernasca Silver Flag, uno dei concorsi dinamici di conservazione e restauro per vetture da competizione più rinomati d’Europa. L’incontro ha offerto un’affascinante anteprima della Vernasca Silver Flag, alimentando l’entusiasmo e l’interesse per un evento che continua a stupire e incantare ogni anno combinando storia, cultura e passione automobilistica. Fondata nel 1995 da Claudio Casali, la Vernasca Silver Flag ha avuto un umile inizio con sole nove vetture. L’evento permetteva ai collezionisti di far correre i propri gioielli su un percorso chiuso al traffico. Negli anni la manifestazione è cresciuta esponenzialmente, tanto che 10 anni dopo il debutto, è stata nominata tra i migliori eventi mondiali su strada da una mail proveniente da Londra. La presenza di celebri piloti come Sir Stirling Moss, David Piper, Arturo Merzario, Mario Casoni e Daniele Audetto ha ulteriormente elevato il prestigio della manifestazione. L’evento è organizzato dal Club Piacentino di Auto d’Epoca, che inizia a gennaio con la scelta del nuovo manifesto tramite un concorso di pittura. La 28ª edizione si terrà dal 21 al 23 giugno a Castell’Arquato. La manifestazione non è solo una celebrazione dell’automobilismo storico ma anche un’occasione per vivere la cultura, la bellezza del territorio piacentino e l’ospitalità della sua gente.

