Auto d’epoca e recupero. Un progetto di Genovesi per tutelare il sapere

Il progetto ‘Iron Fox’ del restauratore d’auto d’epoca Marco Genovesi approda al ‘Creactivity’, il festival della Ricerca e del design del museo Piaggio di Pontedera in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre. Genovesi è un collezionista di auto d’epoca titolare dell’officina Iron Fox Garage. Al Creactivity porterà una serie di contenuti legati a esperienze, servizi e prodotti tra ricerca e innovazione mirati al trasferimento, tutela e conservazione del patrimonio storico automobilistico. Il progetto di Genovesi sostenuto da Mauro Prampolini, il papà della Ferrari Gto, si propone di avvicinare i giovani al restauro attraverso contenuti di ricerca e innovazione, per poi accompagnarli in una formazione specializzata attraverso l’Acccademia del restauro d’auto d’epoca. Genovesi opera in collaborazione con Mauro Prampolini, meccanico con Enzo Ferrari e capo meccanico con Giotto Bizzarrini. A Pontedera Ironfox si racconterà attraverso una serie di appuntamenti, che proseguiranno fino al 7 dicembre con la mostra ‘L’arte del restauro’ e con la presentazione del libro ‘Mauro Prampolini. L’Arte della meccanica con Ferrari e Bizzarrini’, scritto da Marco Genovesi, Skira Editore. Per la mostra ‘Arte del restauro’ Genovesi porterà a Pontedera una Ferrari 512 BB del 1976 (in restauro) e un Formula Kart in costruzione, una mostra di oggetti rappresentativi del restauro delle auto d’epoca e un viaggio emozionale con un video di 25 minuti girato alle cave e accompagnato da video mapping in un dialogo con Vespa Piaggio. Qualcosa di diverso dalle solite conferenze, un momento informale per incontrare, raccontare, farsi conoscere. Marco Genovesi presenterà il dietro le quinte delle video produzioni con un intervento dal titolo ‘Ciak, si spengono i semafori’. E proprio per coinvolgere i giovani, sarà responsabile del workout mobility, affiancato dalla tutor Maria Violante Caburlotto. Un gruppo di 350 studenti si confronterà con gli esperti delineando concept di nuovi progetti negli ambiti del New Vintage Mobility.

Alessandra Poggi