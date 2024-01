Autisti e allestitori. Ma anche operai

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it

1 AUTISTA Impresa industriale ricerca un autista di mezzi pesanti con patente C e CE con CQC. Gradito il possesso ADR. Se non in possesso di ADR, l’azienda è disponibile a sostenere il costo per il suo conseguimento. Necessaria esperienza nella guida di mezzi pesanti. Il lavoro si svolge in giornata, indicativamente con partenza da Massa la mattina e rientro nel pomeriggio. Offerta MS-210833

2 ALLESTITORI DI BORDO Per azienda operante nel settore nautico si ricercano due allestitori di bordo con minima esperienza nel campo del montaggio, assemblaggio e installazione mobili su imbarcazioni da diporto. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Massa. Offerta MS-210774

1 OPERAIO Rimessaggio ricerca un operaio per attività di manutenzione barche e servizi di ormeggio. Gradita esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro Ameglia. Offerta MS-210690

1 CARPENTIERE Impresa costruzioni metalliche civili e industriali ricerca un carpentiere/saldatore con esperienza. Gradito il possesso del patentino saldatura. Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione in indeterminato. Sede Montignoso. Offerta MS-210677

1 OPERATORE CIMITERIALE Impresa gestione servizi cimiteriali ricerca un operatore cimiteriale: attività connesse alle sepolture/tumulazioni e alle esumazioni/estumulazioni, pulizia viali e manutenzione del verde, opere edili di manutenzione e ripristino. Offerta MS-194666