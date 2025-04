Aumentano gli... amici di Fonteviva. Nominati nuovi ’brand ambassador’

Fonteviva ha nominato tre nuovi brand ambassador, che si aggiungono ad altri due nominati nelle ultime settimane. Il mercato italiano delle acque minerali è uno dei più importanti al mondo ed è diventato sempre più competitivo con l’entrata di grandi gruppi industriali dalle possibilità commerciali molto importanti. Ciò non ha mai distolto Evam SpA, l’azienda apuana imbottigliatrice di Fonteviva, dall’obiettivo di difendere ed ampliare la propria fetta di mercato, forte della qualità e della leggerezza di un’acqua che si posiziona fra i migliori in Europa. Fra le sue strategie di marketing, il brand apuano ha scelto anche di abbinare il proprio nome a personalità di spicco (professionisti, sportivi o personalità pubbliche) che ben si identificano sia con i suoi valori che con lo spirito del suo territorio.

Agli ambassador che hanno già accettato l’incarico si sono aggiunti nelle ultime settimane cinque ulteriori nomi: Marco Nereo Rotelli, pittore e scultore di fama mondiale; Veronica Gaido, fotografa di grande talento che ha lavorato per numerosi brand internazionali; Viviana Battan Boniperti, medico chirurgo esperta in ayurveda e nutrizione funzionale; Serena Galeazzi, attivissima imprenditrice lunigianese, e infine Walter Perotti, ultramaratoneta specializzato nelle corse a piedi più impegnative.

In particolare il presidente Massimo Gelati ha accolto, presso lo stabilimento Evam, Rotelli, Gaido e Battan Boniperti per le firme ufficiali e le foto di rito. A lui si sono uniti altri tre ambassador ’in carica’ come l’architetto Tiziano Lera, la pr Carla Beccari e l’artista italo norvegese Maria Riva Christiansen per una sala riunioni ricca di talento a testimoniare quanto Fonteviva sia amata e apprezzata anche al di fuori dell’ambito locale. "Siamo molto soddisfatti di accogliere questi nuovi amici del nostro brand – ha detto Gelati – sono tutte personalità di spicco, fortemente legate al territorio apuoversiliese, che bevono e apprezzano Fonteviva. Per questo hanno con piacere accettato di promuovere l’alta qualità del nostro prodotto".

Dopo la cerimonia il presidente ha accompagnato i nuovi ambassador all’interno stabilimento per mostrare loro le varie fasi del processo produttivo sia della linea di bottiglie in vetro che di quelle in Pet riciclato. Qui, gradita sorpresa, si è aggiunta la visita di un altro importante ambassador, il maestro Giuseppe Veneziano, grande esponente della corrente artistica del Neo Pop.