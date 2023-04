Aulla apre le porte dei suoi tesori Si parte alla scoperta del territorio tra storia, cultura e gastronomia

Castelli, borghi e abbazie, da scoprire nel territorio di Aulla che si apre alle visite con la rassegna organizzata dal Comune. ‘Scopri Aulla’ il tema degli appuntamenti che cominciano domani nel capoluogo, ‘Paese che vieni, paese che vai’ il titolo del primo evento che unisce tradizioni, arte e cultura. Al mattino un itinerario artistico e gastronomico, che partirà dall’abbazia di San Caprasio, con la visita della chiesa, poi a Palazzo Centurione e alla fortezza della Brunella, con degustazione finale della ricciolina, dolce tipico aullese. All’ora di pranzo spostamento nella frazione di Quercia, dove per mangiare le focaccette e seguire corsi sulla loro preparazione e sulla preparazione della pasta fresca e spianata con mattarello, con visita del borgo e della chiesa e concerto conclusivo di Bugelli.

La kermesse proseguirà sabato 29 aprile, con una visita guidata al borgo e al castello di Pallerone; domenica 30 aprile, con una giornata di trekking alla scoperta di Caprigliola e delle sue mura; sabato 10 giugno una caccia al tesoro per i bambini ad Albiano Magra e domenica 11 una sessione di trekking all’imbrunire a Bibola. L’apppuntamento successivo lunedì 14 agosto, con una visita guidata notturna alla scoperta di Albiano Magra segreta; venerdì 18 agosto, visita guidata notturna al museo dell’abbazia di San Caprasio.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Aulla, in collaborazione con Sigeric - Servizi per il turismo, Sentieri Liguri Apuani, Pro Loco Città di Aulla, Abbazia di San Caprasio, Farfalle in Cammino, Pro Loco La quercia d’oro, Pro Loco Caprigliola, Pro Loco ViviAmo Albiano e Premio ‘Nicola Lo Gatto’. "Anche quest’anno – afferma il vice sindaco Roberto Cipriani, delegato al turismo –, abbiamo deciso di continuare il percorso iniziato di promozione del territorio attraverso iniziative in collaborazione con Sigeric, le nostre Pro Loco e le altre realtà associative. Un’unità di intenti che ci permette di portare qui un turismo sempre più esigente e attento alle peculiarità del territorio, un turismo che proviene da ogni parte d’Italia, desideroso di vivere belle esperienze da raccontare al rientro a casa, mettendo in vetrina le nostre bellezze naturalistiche e artistiche. Siamo molto soddisfatti di questo rinnovato percorso, che verrà migliorato e potenziato ancora".

Info: 3318866241- 3663712808. [email protected],