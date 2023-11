Atleti disabili in passerella nel weekend

Il Palasport di Massa ospiterà la prima prova nazionale di scherma paralimpica. Nel weekend scatterà così la stagione 20232024 della scherma in carrozzina e non vedenti, in due giorni di competizioni che porteranno in Toscana centinaia di atleti. Sarà il ritorno in pedana del settore paralimpico italiano dopo lo straordinario successo del Mondiale di Terni 2023, in cui gli azzurri hanno conquistato 12 medaglie. Nel programma di gare, sabato 18, apertura con le due competizioni di spada non vedenti (maschile e femminile) e le prove di sciabola e fioretto in carrozzina. Chiusura domenica 19 con la spada paralimpica.