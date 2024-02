Assegnato un posto anche ai Fratres

Mentre si avvicinano rapidamente i termini per la presentazione delle domande, giunge notizia che anche al gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli è stato assegnato un posto nell’ambito del progetto “Donare è un gioco da ragazzi!“. Le condizioni sono quelle note, ovvero un posto riservato a un giovane che abbia compiuto i 18 anni e non abbia concluso il 28 anno, la durata del servizio un anno, per 25 ore settimanali da prestare in base alle esigenze del Gruppo, per un’indennità mensile di 444,30 euro.

Il servizio sarà prestato alla sede del gruppo Fratres situata all’interno della struttura dell’ospedale civile Sant’Antonio Abate di Pontremoli e prevede il supporto logistico al centro trasfusionale di Pontremoli, i rapporti con i donatori, la formalizzazione delle pratiche interne inerenti la gestione dei donatori. Il tutto in collaborazione con i volontari del Gruppo e con i componenti il Consiglio Direttivo. La domanda scade il 14 febbraio prossimo e dovrà essere inoltrata esclusivamente online sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it, ovviamente con l’indicazione della destinazione per l’espletamento del relativo servizio.

Si tratta insomma di una interessante occasione per un giovane che sia in cerca di lavoro per maturare l’esperienza lavorative, crearsi un curriculum e soprattutto entrare in contatto con il mondo del volontariato che tanta importante ha assunto nel nostro territorio ed ha sempre bisogno di forze nuove per potere corrispondere ad una domanda sempre più pressante, specie nel settore della donazione del sangue e del plasma che è in costante crescita e deve essere sostenuta con convinzione ed impegno. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 349-1343414.

