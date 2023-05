Assaggi e tipicità in vetrina Apre l’Agribottega del gusto "Filiera corta protagonista"

Hanno deciso di sfidare la crisi del piccolo commercio puntando sui prodotti del territorio. E oggi Giovanna Zurlo e Serena Folegot inaugurano la loro “Agribottega del gusto” in piazza Medice a Fivizzano. L’idea delle due intraprendenti imprenditrici che da tempo operano in Lunigiana nel settore della ricezione turistica e delle produzioni biologiche, è quello di un punto vendita dove dare la possibilità di assaggiare e acquistare i prodotti tipici del territorio. E Fivizzano è la cittadina lunigianese che ospita l’ormai consolidata rassegna “Sapori”, una kermesse che vede protagoniste le specialità enogastronomiche della provincia apuana. Si chiama dunque l’Agribottega del Gusto la rivendita che si inaugura oggi alle 16. Serena Folegot è titolare di un’azienda biologica a Luscignano, Giovanna Zurlo dell’agriturismo ‘Di là da l’Acqua’, a due passi da Fivizzano.

"Venderemo innanzitutto prodotti della filiera corta e dell’area della Mab Unesco – spiega Giovanna e Serena – e presidi slow food come i testaroli e la Marocca di Casola. Quindi, vini locali, biologici; come frutta e verdura biologica, tutti i prodotti della filiera della castagna e delle nocciole, zafferano, olio extravergine d’oliva. Si tratta di prodotti provenienti tutti da aziende agricole del territorio fra cui salumi e formaggi,succhi di frutta , marmellate". Ma oltre l’oggettiva possibilità d’acquisto di "prodotti di nicchia", la particolarità è che il punto vendita di Serena e Giovanna offre anche la “narrazione” dei prodotti, la loro storia, il legame con il territorio, oltre alla degustazione. "Offriamo l’opportunità ai clienti di fare una sosta golosa di fronte al nostro locale, seduti ai tavoli che si affacciano su piazza Medicea –sottolineano le due imprenditrici – , degustando le tante specialità enogastronomiche della Lunigiana in un contesto ambientale storico-coreografico di tutto rispetto. Una soluzione ideata nell’ottica di proporre un’offerta specifica, particolare che a nostro parere su Fivizzano capoluogo mancava. E’per noi comunque una sfida con il mercato, con i gusti della clientela sia italiana che straniera. Siamo ottimiste, seppur con velata e dovuta riserva, che le nostre idee, le nostre scelte verranno premiate".

Roberto Oligeri