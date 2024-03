Asmiu, ‘sfida’ per 480 candidati per diventare operatori ecologici

Il Palazzetto di Massa stamani apre le porte per una ‘sfida’ che non ha nulla di sportivo ma che sarà comunque carica di adrenalina. Alle 8.30, infatti, iniziano le prove preselettive dei concorsi indetti da Asmiu per operatori ecologici e addetti all’area conduzione, o autisti che dir si voglia. Sono circa 480 i candidati ammessi fra entrambe le selezioni, di cui circa un terzo per autisti e i restanti per quello che un tempo era chiamato ‘netturbino’. Una marea di persone che tentano la strada del concorso pubblico, anche se nel caso specifico stiamo parlando di una società partecipata del Comune di Massa, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio e che dal 2025 dovrebbe entrare nella grande famiglia del gestore unico di costa RetiAmbiente.

Le selezioni aperte in realtà erano tre, una riguardava un profilo molto particolare, quello di meccanico meccatronico da inserire in officina ma le candidature pervenute ad Asmiu sono state molto poche e non serve passare da una scrematura preselettiva. Prova che invece serve appunto per operatori ecologici e autisti. Circa 600 avevano fatto domanda entro la scadenza del bando al 5 maggio dell’anno scorso. Poi il vaglio di tutte le richieste da parte degli uffici e ne sono rimasti comunque 480 in possesso dei requisiti. Così si deve ricorrere alla ‘preselezione’: stamani i candidati saranno sottoposti a un esame a risposta multipla su argomenti che vanno dalla geografia del territorio al Testo unico dell’Ambiente per passare ai decreti sulla sicurezza e codice della strada.

Non sarà consentito l’accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento quindi la puntualità è essenziale: i candidati che, per qualsiasi motivo, risultano assenti alla prova, dopo la chiusura delle suddette operazioni di riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso di cui al presente bando. Gli stessi temi saranno poi oggetto anche della prova orale, quella vera e propria, a cui accederanno i primi 100 classificati della preselezione per operatori ecologici e 60 dell’area conduzione.

Per entrambi i profili è prevista poi una prova pratica di spazzamento manuale, agganciamento dei bidoni della spazzatura e per i soli autisti anche la guida. Questo l’iter che servirà a stilare due graduatorie che resteranno in vigore per 2 anni, prorogabile per un altro ancora, da cui Asmiu potrà attingere per le future assunzioni di operatori ecologici e autisti, siano esse a tempo indeterminato o per la copertura dei carichi di lavoro stagionale, full time o part time, e soprattutto per sopperire al fisiologico turnover del personale.

FraSco