Asmiu, guida in ‘rosa’ Il sindaco ha scelto un’amministratrice: è Sabrina Boghetti

Per la prima volta una donna alla guida di Asmiu, società partecipata del Comune di Massa che si occupa di raccolta dei rifiuti e altre attività correlate. Si tratta di un’avvocata per una nomina che è comunque determinata da uno specifico peso politico ed elettorale: la nuova amministratrice unica di Asmiu è infatti Sabrina Boghetti. Salvo revoca motivata, resterà in carica per tre anni, o meglio tre esercizi di bilancio, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del terzo bilancio relativo alla sua carica. Al di là del profilo tecnico, Boghetti è un’avvocata, la decisione ha un netto connotato politico.

Fedelissima del sindaco Francesco Persiani, è stata anche presidente dell’associazione Civici Apuani che sin dalla prima battuta ha sostenuto il secondo mandato del primo cittadino, in prima fila in difesa di quello che allora era il sindaco uscente nei momenti di maggiore tensione quando la maggioranza crollò sotto il colpo degli ex alleati di Fratelli d’Italia e di parte di Forza Italia. A proposito di politica, evidente anche il segnale di discontinuità in tal senso perché Boghetti va appunto a sostituire Massimiliano Fornari, esponente di Fratelli d’Italia, la cui revoca era già stata disposta alcuni giorni fa dal sindaco Persiani con un giudizio tranciante sugli ultimi mesi di operato dello stesso ormai ex amministratore unico di Asmiu. Classe 1972, Boghetti è già stata amministratrice unica di Auto & Co Srl. Laureata in giurisprudenza all’Università di Pisa, ha quindi iniziato la carriera legale con un praticantato nello studio legale Ruffini-Zavattaro di Forte dei Marmi. Dopo l’abilitazione all’eservizio della professione, si è occupata in particolare di diritto condominiale e relativo alle locazioni, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto civile, tributario, società e contratti, responsabilità civile, lavoro e previdenza, diritto di famiglia. In passato ha condiviso anche lo studio legale con gli avvocati Lara Balderi, Francesco Tartarelli e Cristina Guerci.

Il nome di Boghetti è comunque fra quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse bandita dall’amministrazione e che si è conclusa nei giorni scorsi con una lunga lista di candidati alle nomine nelle società partecipate del Comune di Massa: ben 63 ad aver dato la propria disponibilità fra cui figurano volti noti, anche già in carica come Lorenzo Porzano (Cermec) e Giancarlo Casotti (Casa Ascoli), diversi esponenti di Azione che hanno dato man forte alla campagna elettorale di Persiani.

Francesco Scolaro