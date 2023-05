Asili nido, laboratori con i genitori Alla scoperta di spazi e giardini

La primavera negli asili nido del Comune di Carrara è un periodo intenso per l’organizzazione di numerose attività, che si svolgono negli spazi verdi delle strutture educative. Particolare attenzione è rivolta agli asili nido comunali interessati dai progetti “Zerosei”, con attività laboratoriali che coinvolgono bambini e famiglie, articolate nel duplice piano educativo e ludico-didattico. Per le bambine e i bambini del nido comunale “Koala” e della scuola dell’infanzia “San Luca” di Bonascola il percorso all’aperto prevede due incontri di sperimentazione con il coinvolgimento dei piccoli utenti e dei loro genitori. Dopo il primo laboratorio nel giardino del nido, incentrato sul libro “Orso buco” che è alla base del Progetto Educativo annuale 20222023, durante il quale i bambini con le loro famiglie hanno scavato, manipolato e costruito le “tane” degli animali, oggi si svolgerà il secondo laboratorio per proseguire “l’esplorazione” e la conoscenza del giardino finalizzata a garantire la conoscenza degli spazi in una strategia di sviluppo complessivo di crescita.