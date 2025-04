Asili nido aperti per conoscere l’offerta formativa

C’è tempo fino al 19 maggio per iscrivere i bambini ai nidi del Comune. Per far conoscere ai genitori i servizi, le attività formative e l’offerta didattica dei nidi sono stati organizzati una serie di open days in programma dal 5 al 9 maggio, dalle 16 alle 18. In queste date si potranno visitare gli asili ‘I Cuccioli’ di via Erevan a Carrara, ‘Il Koala’ di via Casalina a Bonascola (sezione grandi alla scuola dell’infanzia San Luca), Le Mimose - La Margherita di via Luni ad Avenza, ‘La Cicogna - L’Airone di via Bassagrande e La Trottola - Il Girotondo in via Marco Polo a Marina. Le iscrizioni riguardano l’anno educativo 2025/2026 per i bambini che alla data del primo settembre 2025 abbiano compiuto tre mesi e non abbiano compiuto tre anni entro il 31 dicembre. È necessario essere in regola con gli obblighi vaccinali. La domanda di ammissione o conferma al servizio comunale di nido d’infanzia deve essere inoltrata unicamente accedendo al portale web genitori Simeal carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php con autenticazione attraverso Spid, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, carta di identità elettronica. Per informazioni contattare lo 0585 64.14.56-64.14.87-64.14.48.