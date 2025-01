‘As required, secondo bisogno’, nuovo libro di poesie di Francesco Fedele

Torna ’Sabato con il personaggio’. Che in questo caso è Francesco Fedele (nella foto), ex vice sindaco di Comano, che ha scoperto da alcuni anni una forte passione per la poesia. Sabato, alle 16, all’ex scuola materna di Terrarossa, nel comune di Licciana Nardi, presenterà il suo libro ‘As required, secondo bisogno’. A dialogare con l’autore ci sarà Barbara Molinari, responsabile culturale dell’angolo artistico Leonardo di Borgo del Ponte, con letture a cura di Beatrice Sparavelli. Con questo evento si chiude il ciclo di presentazioni, in attesa che esca la terza silloge del poeta. Fedele compone testi che sono un omaggio alla sua terra nativa, la Calabria, e per quella adottiva, la Lunigiana, in particolare Podenzana e Comano.

Francesco Fedele lavora nel campo delle pubblicazioni tecniche e nei sistemi info-logistici dell’ingegneria meccanica da anni. Nutre una forte passione per la poesia, che risale a quando era bambino. E’ il suo modo preferito di esprimersi, in cui riesce davvero a farsi conoscere e apprezzare. Dopo averla lasciata chiusa nel cassetto per un po’, ha pensato bene di rispolverare i vecchi versi, di scriverne di nuovi, raccolti in ‘Vecchiamente. Obsolescenza di una marea di ricordi’. La seconda silloge, ’As required-secondo bisogno’ è stata presentata in tutta la nostra provincia e presto uscirà ‘E.T. stavo aspettando’.