Artistico in costante crescita: "Completate subito i lavori al Tacca. Abbiamo urgente bisogno di spazi"

Il polo artistico è in crescita e ha bisogno di spazi per i circa 800 studenti iscritti, tra la scuola del marmo e i licei artistici Gentileschi e Palma (anche musicale) di Massa. Tre poli di eccellenza che ogni anno vedono aumentare il numero degli iscritti, a dimostrazione della validità delle offerte formative. Ma come abbiamo riportato ieri, il cantiere per ricostruire la scuola del marmo Pietro Tacca è fermo. Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha annullato il contratto con la società incaricata della demolizione e futura ricostruzione per non aver rispettato il cronoprogramma dei lavori.

Una nuova scuola del marmo attesa dai circa 50 studenti dell’unica scuola superiore specialistica del territorio. Una fabbrica di futuri lavoratori del marmo, che non fanno in tempo a diplomarsi che sono già stati assunti da aziende e laboratori del lapideo. Ma la futura scuola del marmo è attesa anche da tutti i docenti e dalla dirigente del polo artistico Ilaria Zolesi. "Stiamo aspettando la ricostruzione e speriamo che sia veloce visto che abbiamo un cantiere aperto di fianco alla scuola – commenta Zolesi –. Al momento stiamo lavorando nelle aule della ex scuola media Canova e ci sono problemi urgenti in alcuni laboratori dovuti allo stato di ammaloramento del tetto, per cui sembra ci siano già i finanziamenti. Per questo aspettiamo con spasmodica attesa che i lavori vengano completati. La scuola del marmo Tacca è un’eccellenza, lo dimostra il fatto che tutti i nostri studenti quando escono hanno già un lavoro. Spesso succede che li chiedano già prima del diploma".

"Per quanto riguarda il liceo artistico Gentileschi siamo davvero contenti ma servirebbero più spazi – prosegue Zolesi –. Il liceo è frequentato da circa 350 studenti. Fortunatamente al momento stiamo utilizzando anche tre aule dell’istituto Saffi, ma l’ex Convitto è un istituto datato e ci sono alcune aule che non usiamo perché avrebbero bisogno di essere ripristinate. La situazione va meglio al Palma di Massa, ma anche quello è diviso su tre plessi".

"I nostri ragazzi e gli insegnanti stanno lavorando benissimo con il territorio, ci sono tantissimi progetti in corso e proprio in questi giorni studenti e studentesse del Tacca e del Gentileschi hanno vinto il premio ‘Alternanza’ della Camera di commercio e saranno premiati il 3 di dicembre – conclude la dirigente Zolesi –. Lo scorso anno lo avevano vinto i ragazzi del Palma. E poi ci sono i corsi serali, anche quelli molto frequentati e concediamo spazi all’Università del tempo libero, come per esempio la palestra".

