Artigiani e piccole imprese: siglato l’accordo, soddisfazione

Importante rinnovo contrattuale nei settori del lapideo e del legno. Nei giorni scorsi le sigle di FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato con le controparti di Confartiagianato, Cna, Casartigiani e Claai un contratto nazionale che include tutto il settore dell’artigianato e le piccole e medie imprese aderenti alle associazioni interessate. Il precedente contratto era scaduto a dicembre 2022 mentre il nuovo avrà validità fino al 31 dicembre 2026, interessando ben 80mila addetti e circa 20mila imprese. "Quando si rinnova un contratto siamo sempre molto soddisfatti – commenta Lorenzo Sichei, responsabile Filca-Cisl Lucca e Massa-Carrara – ed è la dimostrazione che contrattare ancora serve. Il ruolo del sindacato si è dimostrato importante ed è la riprova che ragionare ognuno per sé non porta a grandi risultati e bisogna invece confrontarsi. E’ la condizione economica del Paese che determina un buon contratto e i settori lapideo e legno stanno andando bene". L’intesa prevede per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le piccole imprese, mentre per il settore lapideo al quinto livello l’aumento medio è di 189 euro per l’artigianato e di 191 per piccole imprese. Sono previsti 5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e un una tantum di 130 euro. Aumenti importanti in un momento delicato per le famiglie. Soddisfazione anche per l’indennità al 30 per cento durante i due ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza; misura che va quindi a migliorare la normativa nazionale con la possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi; la revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento. Le segreterie nazionali di Feneal, Filca, Fillea ritengono di aver compiuto un passo in avanti importante per gli addetti dei settori, che si vedono riconosciuto un aumento mai raggiunto nell’artigianato.