Artigianato e cultura. In tv con la Pisaniana

All’Accademia di Belle Arti domani alle 18 un’occasione culturale. La coproduzione televisiva della Pisaniana tra Circolo Culturale ’Filippo Mazzei’ e la tv regionale 50 Canale si uniscono per l’ennesima occasione con la Confartigianato Imprese di Massa Carrara nel realizzare una puntata delle trentasei annuali che toccano tante realtà della nostra regione parlando di artigianato e cultura come connubio indissolubile per l’economia del nostro Paese E così ospiti della trasmissione nel salotto della conduttrice Carlotta Romualdi interverranno la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Silvia Papucci, il sindaco di Lucca Mario Pardini al primo anno di mandato gia direttore di Lucca Crea, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, una delle categorie più importanti del Paese con i suoi 700mila iscritti e il senatore Pierferdinando Casini che parlerà anche del suo libro “C’era una volta la Politica. L’ultimo democristiano“.

Un’occasione di confronto culturale dove impresa, politica, rappresentanze di categoria e scienze applicate al tema arte potranno confrontarsi nello spirito pacato e costruttivo di un format unico in Toscana. "Un’occasione– spiega Sergio Chericoni, presidente di Confartigianato Massa Carrara Lunigiana – di confronto culturale dove impresa, politica , rappresentanze di categoria e scienze applicate al tema arte potranno confrontarsi nello spirito pacato e costruttivo di un format unico in Toscana per qualità e rapporto con i territori come la Pisaniana su temi cari alla mia categoria che preserva , in un’età della intelligenza artificiale e della internazionalizzazione dei mercati , delle merci e delle persone, il valore etico del lavoro come arte ed amore per l’uomo e per la sua terra come carattere imprescindibile nella natura dell’artigiano che la nostra categoria rappresenta".

Sono previsti interventi, oltre che dello stesso Chericoni, l’architetto Tiziano Lera, due esponenti di Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana Michela Ciancianaini e Mirco Felici del direttivo. La serata proseguirà con una cena al Ristorante da Ometto con una cena di prodotti tipici. Per l’occasione il senatore Pierferdinando Casini terrà il firmacopie del libro. Per info 3285674010.