Arte Un’asta per aiutare le attività del convento

Il Convento dei Cappuccini di Massa, simbolo di storia e spiritualità, rischia di spegnersi per sempre. Con pochi frati rimasti il destino di questo luogo, bello e sacro, è appeso a un filo. Ma l’associazione Padre Damiano da Bozzano non si arrende. Fondata con lo scopo di preservare il convento, l’associazione di volontari sta combattendo da oltre tre anni una bella battaglia per far rivivere uno spazio che rappresenta non solo una testimonianza della tradizione francescana ma anche un pilastro culturale e sociale per tutta la comunità massese. I volontari stanno trasformando il convento in un centro vivo e pulsante, un rifugio non solo spirituale ma anche culturale, grazie a una serie di eventi e attività che lo rendono un punto di riferimento per chiunque desideri arricchirsi interiormente e sostenere chi è in difficoltà. Tra le attività principali organizzate dall’associazione spiccano eventi di tipo culturale, sociale e formativo, con l’obiettivo di far rivivere il convento e offrirlo alla comunità.

Asta. In questa ottica il 24 marzo ci sarà un’asta di opere d’arte per il finanziamento delle attività del convento. Le opere sono state gentilmente donate dagli artisti Achille, Nino Angeli, Luciana Bertaccini, Marco Betti, Nicola Borsalino, Claudio Cargiolli (che è stato anche relatore di una ’lezione’ sull’arte all’"Università del convento"), Maria Grazia Colombo, Leonardo Conte, Giuseppe Fazzi, Laura Gabriele, Aldo Giusti, Fabio Grassi, Paolo Lazzini, Remo Lorenzetti, Edoardo Mosti, Piero Mosti, Sergio Rossi, Daniele Terzoni, Rosanna Tongiani, Giacomo Torre, Aldo Verona, Pierluigi Mosti Zonder. Ma non è escluso che altri possano aggiungersi. I quadri di questi artisti che andranno all’asta pubblica saranno esposti da domani (lunedì) al 21 marzo nel salone del convento con apertura pomeridiana dalle ore 16.30 alle 18.30.

Le attività. Fra le varie iniziative di successo dell’associazione Padre Damiano da Bozzano, presieduta da Desiderio Antonioli, ricordiamo l’"Università al Convento", giunta alla seconda edizione. La manifestazione, che nella prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 120 iscritti, propone incontri su temi culturali, etici e spirituali, con l’obiettivo di offrire alla comunità momenti di riflessione e approfondimento. La seconda edizione ha affrontato fin qui argomenti come filosofia, arte, letteratura, etica con la novità del corso sulla storia del cinema (neorealismo e commedia all’italiana). L’appuntamento è ogni mercoledì dalle 16 alle 18. Non mancano le iniziative di carattere sociale: l’associazione, che ha promosso raccolte di alimenti e vestiario per l’Ucraina e corsi di lingua italiana per rifugiati, prosegue nell’impegno per la ’Mensa dei poveri’, che si occupa della distribuzione di pasti alle persone in difficoltà.

Corsi. Inoltre l’associazione organizza regolarmente corsi pratici, come quelli sulla potatura degli ulivi, a cura di Antonello Andriani, e sul riconoscimento delle erbe spontanee commestibili condotto dagli esperti Erika Carlotti e Giovanni Novani, che quest’anno ha avuto oltre 60 iscritti. Prossimamente partirà anche il corso relativo agli agrumi, altro prodotto della tradizione massesi.

Luca Cecconi