Arte Le ’visioni’ figurali di Michele De Luca

Oggi, alle ore 18, nello spazio della galleria d’arte Idra di Valeria Lattanzi si apre ’Visio’, la mostra personale dell’artista Michele De Luca, da 40 anni personalità di spicco dell’arte contemporanea. Pittore più volte raccontato criticamente da figure militanti come Enrico Crispolti, Anna Imponente, Gabriella De Marco, Giorgio Patrizi e Stefano Giovanardi, De Luca viene da radici liguri. Nativo di Pitelli (La Spezia), ha insegnato alle Accademie di Belle Arti di Brera, Sassari, Firenze e Roma. Ha vissuto il suo romanzo di formazione, dopo il Liceo artistico a Carrara, all’Accademia di Belle Arti di Firenze, intrecciando, fin dagli esordi, codici e medium espressivi, non solo musica e teatro, ma soprattutto pittura e poesia, pubblicando, parallelamente ai testi visivi, liriche intrise di un sottile pensiero per immagini.

Negli anni romani, dalla metà degli Ottanta, De Luca attraversa l’espressionismo nelle sue molteplici chiavi, alternando un continuo dialogo tra figurazione e astrazione, con incursioni nell’informale gestuale e materico, contaminato e arricchito poi, con soluzioni polimateriche, in cicli di opere tenute in bilico tra pittura e scultura. Dagli anni Novanta si rafforza la ricerca segnica, con esiti di scavo incentrati sulla regia simbolica della luce, spinta su territori sempre più evocativi, al limite della pittura “pura”, orchestrata su tele di grande formato, trattate come varchi di energie luminose.

Alla galleria Lattanzi sarà l’occasione per conoscere una densa antologia di ’visioni’ figurali che restituiscono il disegno complessivo, la visio appunto, del percorso artistico di Michele De Luca lungo gli anni, laddove come scrisse Crispolti "De Luca rinnova l’intensità di un caratteristico lirismo fatto di concitate e inquietanti attese di rivelazione di luce".

La mostra, curata dal critico d’arte Davide Pugnana che presenterà le opere al vernissage, rimarrà aperta al pubblico fino al 7 ottobre, con orario 18-20. Per informazioni, o richieste di appuntamento fuori dagli orari previsti, contattare il numero 338 9965819 o per mail a [email protected]