Arte, immaginazione e fantasia. Laboratori a scuola con la Pro loco

La Pro Loco ViviAmo Albiano e i suoi laboratori. Il gruppo della grande frazione aullese è molto attivo sul territorio e investe durante l’anno in progetti utili a tutta la comunità, anche ai più piccoli. Ha inoltre acquistato due defibrillatori, strumenti indispensabili in caso di emergenza, uno a disposizione della scuola e l’altro a disposizione dell’intero paese.

"Come Proloco - spiega la presidentessa Barbara Ferrari - offriamo una proposta formativa alla scuola, con vari laboratori che poi promuoviamo, gratuitamente, in aula. Per la prima volta, quest’anno, stiamo portando avanti visite guidate del paese, oppure nel parco naturale lungo il fiume, per far conoscere ai bimbi le bellezze del territorio. ‘Giocodanza’ è uno degli ultimi progetti promossi alla scuola dell’infanzia, a cura dell’insegnante di ballo Monia Piva. Un’attività ludico-educativa basata su tre principi fondamentali per la crescita sana dei più piccoli: creatività, immaginazione e fantasia. Attraverso un percorso didattico i bambini imparano a utilizzare corpo, voce, in condivisione e relazione con gli altri componenti del gruppo. In contemporanea si sono svolti alla scuola Primaria di Montedivalli i laboratori di apicoltura a cura dell’esperto Luigi Biggi. Proseguono anche le tematiche sulla biodiversità ambientale, la geomorfologia del fiume Magra e la storia del nostro territorio con Giampietro Giampietri e Chiara Bettalli. Un grazie a tutti i volontari e alla direzione didattica, le insegnanti, il personale scolastico e i bimbi per la carica emotiva che ci trasmettono".

M.L.