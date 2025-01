Arte e laboratori per i bimbi. In attesa dell’Epifania calze d’autore al Mudac

CARRARAProseguono gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale in occasione delle festività. Oggi alle 15,30 al Mudac il laboratorio per bambini da 5 a 12 anni propone la creazione di una calza della Befana in juta. Un materiale povero come la juta era il tessuto usato all’epoca di Michelangelo per confezionare abiti per le classi meno abbienti; un materiale antico utilizzato anche nell’arte contemporanea, ad esempio da Alberto Burri. Il laboratorio ha come obiettivo la creazione di un manufatto personalizzato attraverso la manipolazione della juta: una calza cucita con ago e spago, da personalizzare e da riempire di balocchi, durante le festività, ma anche di ricordi, arte, fantasia, manualità, storia e divertimento. Il laboratorio, rivolto a un pubblico tra i 5 e i 12 anni, sarà preceduto da una breve visita guidata alla scoperta del museo. Costo 5 euro a partecipante. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a [email protected] e indicando nome, cognome, età del bambino e un numero telefonico. Domenica 5 gennaio, alle 16, è in programma la visita al Duomo con una guida d’eccezione, il parroco Don Piero Albanesi, la partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata su www.duomodicarrara.it

Sabato e domenica, dalle 15, nel centro storico di Carrara si concludono i ‘Laboratori Creativi’ gratuiti rivolti ai bambini dai 5 anni e agli adulti che vogliono immergersi nel mondo dell’artigianato seguiti da esperti maestri e realizzare e realizzare sculture di cartone o cartapesta, portacandele in gesso, o ancora, sperimentare il ritratto dal vivo, creare con carta e colla una scultura indossabile, giocare con i legnetti della falegnameria creativa. Per informazioni e prenotazioni [email protected]

Sono ancora visibili le installazioni artistiche realizzate da Alem Teklu in via Rossi, Officina Ponte di Ferro in via Santa Maria, Flavia Bucci in via Ghibellina, Sara Grandi in via Nuova e Riccardo Milanetto in via Finelli, per il progetto ‘Natale di Strade Creative’, ideato dal Comune in collaborazione con Aps Oltre In piazza Duomo si trova, invece, ‘Regolo’, un albero di Natale site-specific, realizzato da Vincenzo Marsiglia, a cura di Cinzia Compalati.

Infine, a Marina, in piazza Menconi si pattina sul ghiaccio fino al prossimo 2 febbraio.