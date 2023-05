Arte contemporanea Collettiva al Mug 2

L’esposizione ‘Massa Contemporanea’ di Verum- Centro d’Arte, approda, dopo le mostre di Firenze e Roma, nelle sale del Mug2 (Museo Ugo Guidi 2) a Massa per una grande collettiva di opere d’arte contemporanea. Da oggi al 28 maggio le opere selezionate di 22 artisti italiani e internazionali saranno esposte al secondo piano del museo nel Palazzo Vescovile (via Alberica). A cura di Marianna Jurcova e Mauro Giampieri, la mostra d’arte contemporanea – organizzata dal Centro di arte e cultura di Civitanova Marche – si propone di oltrepassare tematicamente le linee di demarcazione caratteristiche dello stile di ciascun artista selezionato per giungere a esposizioni collettive di autentico spessore culturale e civile. Il Centro di arte e cultura Verum si pone come punto di riferimento, nella sua ricerca semiologica, per la creazione di una sensibilità comune, attraverso un accento particolare conferito alla possibilità per il mezzo artistico di varcare confini e istanze proprie di ogni paese. Il vernissage è previsto oggi alle ore 17.

Questi gli artisti che esporranno nella splendida cornice di Palazzo Vescovile: Stefania Arena, Janos Bergman, Carina Pieroni, Fabio Castagna, Raquel Della Pina, Nelida Di Marzo, Francesco Gibertoni Barca, Zuzana Hradilová, Mirella Luciani, Clara Mallegni (direttrice artistica del Mug 2), Tina Martino, Daniela Mastinu, Roberto Modenese, Giorgio Moretto, Raffaele Morgioni, Pinkarman- 1984-2023, Daniele Renzi, Serenella Sanci, Rossana UrsoRomeo Preite, Franco Vitellozzi, Marijana Vukovic e Renáta Schmidt Zahuranec.

La mostra resterà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle 19 con ingresso libero. Il Mug2 nasce dalla collaborazione con l’associazione onlus ’Un Cuore un Mondo’ per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici dell’Opa.