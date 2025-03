Art bonus, previste detrazioni per i mecenati

La giunta comunale ha deliberato l’adesione all’Art Bonus nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del Marmo. Questo significa che chi volesse contribuire alle spese per il progetto otterrà detrazioni fino all’85 per cento dell’importo donato sull’Irap. Il progetto che verrà proposto nell’Art -bonus ha avuto il parere favorevole della Soprintendenza.

"Il sistema dell’Art bonus è una delle forme più diffuse, trasparenti ed efficaci di raccolta fondi per la tutela dei beni culturali – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Nella nostra idea c’è in primis quella di garantire al museo del Marmo un riallestimento ambizioso e al passo con le nuove dotazioni tecnologiche e di renderlo sostenibile. A ciò si aggiunge il valore di bene di comunità che il Museo del Marmo deve andare a rappresentare, proprio a partire dalla sua ‘messa in opera’. Museo identitario, museo da vivere, dove sperimentare in chiave laboratoriale, e non solo espositiva, le nuove frontiere del lapideo e le sue preziose connessioni con altri settori, ma anche punto di partenza per la scoperta dei nostri luoghi e delle nostre bellezze. Ci auguriamo che chi crede nel valore della cultura possa raccogliere insieme a noi questa sfida e contribuire fattivamente alla sua realizzazione".