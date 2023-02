Arsenico e veleni oltre ogni soglia

Sullo stato dei terreni di Italana Coke c’è un verbale di Arpat relativo a un sopralluogo effettuato il 16 maggio del 2019, su chiamata dei tecnici Sogesid.

Durante un sondaggio nell’area ex Italiana Coke era stata infatti trovata un’ampia porzione ‘strana’ di sottosuolo caratterizzato da "odore pungente" e "colorazione nerastra". Una presenza ‘alta’ circa 2 metri oltre i 15 metri di profondità. I campioni sono stati consegnati ad Arpat e due di questi hanno riportato la presenza nei terreni di arsenico 50 volte oltre il limite circa (2.691 milligrammi per chilo), piombo da 2 a 3 volte oltre il limite soglia di contaminazione e mercurio, da 3 a 5 volte oltre il limite di legge (da 14,3 milligrammi per chilo a 56,3 milligrammi per chilo).