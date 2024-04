Arriva McDonald’s. Nulla osta al fast food sull’Aurelia a Nazzano. Al via l’iter del progetto

Si parla da tempo dell’apertura di un nuovo McDonald’s a Carrara e ora spunta anche ‘dove’ potrebbe sorgere la nuova attività di tavola calda: siamo lungo l’Aurelia, proprio come il gemello che già si trova a Massa, nel tratto conosciuto come via Turigliano, all’incrocio con via del Bravo. Qui si trovano il complesso rinnovato di Franchi Umberto Marmi, con il ristorante Extra, e la sede di Pinturicchio.

Il McDonald’s dovrebbe nascere pochi metri prima, lato monte di via Turigliano, al posto di un immobile ormai fatiscente e inutilizzato da anni. Usiamo il condizionale perché comunque tutte le pratiche edilizie devono ancora essere avviate, in particolare manca il permesso a costruire da parte del Comune di Carrara, e sull’area la proprietà che sta portando avanti la pratica è differente da quella del McDonald’s, si tratta infatti di Mbr-Car Srl, ma il progetto c’è.

Tant’è vero che proprio in questi giorni è arrivato il via libera dalla Regione Toscana a utilizzare l’area, inserita in località Nazzano, in una zona da poco tempo restituita agli usi legittimi – era infatti l’autunno scorso -, al termine di una conferenza dei servizi sincrona che ha visto partecipare lo stesso Comune di Carrara e l’Asl Toscana Nord Ovest. Si prevede quindi di demolire l’immobile esistente per costruirne uno nuovo destinato a somministrazione di alimenti e bevande. A gennaio il consulente tecnico della società proprietaria dell’area aveva presentaot istanza alla Regione Toscana per poter realizzare all’interno del lotto un ristorante McDonald’s. La pratica si è conclusa in maniera del tutto favorevole, salvo alcune prescrizioni, con l’ok della Regione che di fatto autorizza a cascata il Comune di Carrara a rilasciare il titolo abilitativo edilizio per realizzare il McDonald’s. Stando agli atti, che dovranno poi essere confermati sul piano pratico nei prossimi mesi, si prevede di costruire un ristorante con edificio a un piano solo, fuori terra, su pianta rettangolare divisa in due aree funzionali: quella operativa, di cucina insomma, e quella di somministrazione, per una superficie utile lorda di 477 metri quadrati. Ci dovrebbe essere anche una terrazza esterna di 90 metri quadrati per garantire ulteriori tavoli e posti a sedere. All’interno della procedura regionale, oltre ad Arpat anche il Comune di Carrara ha dato il via libera rilevando come l’area risulta compatibile sotto il profilo urbanistico con la destinazione della zona e che i documenti sono conformi all’istanza di permesso a costruire che la società aveva già presentato a dicembre del 2022 agli uffici comunali e che era ancora in fase istruttoria, in attesa appunto dell’esito della conferenza dei servizi che è arrivato proprio in questi giorni e che consente quindi al progetto di andare avanti. Ora la palla passa alla proprietà e, se ancora di interesse, a McDonald’s.