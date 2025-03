Arriva la nave senza bambini. Il tribunale ha imposto lo scalo dei minori a Trapani

E’ previsto per domani alle 9.30 alla banchina Fiorillo, l’arrivo in porto della Ocean Viking. Sulla nave della Sos Mediterranée, che domani per la quarta volta farà tappa a Marina, ci saranno 15 dei 25 migranti a bordo fino a un paio di giorni fa. Un nucleo di dieci persone, composto da minori e alcuni familiari al seguito, ha già raggiunto la terraferma lunedì a Trapani, in Sicilia, su precisa richiesta del Tribunale per i minorenni di Palermo. I giudici hanno comunicato alle autorità la necessità di sbarco immediato dei minori e delle loro famiglie, per garantire così il diritto alla protezione secondo le leggi italiane ed europee. Le altre 15 persone rimaste a bordo, tra cui alcune donne, sbarcheranno a Marina, dove si è già attivata la macchina dell’accoglienza, ormai collaudata dai 14 precedenti sbarchi avvenuti tra il 2023 e il 2024 nello scalo apuano. Quello di domani sarà il primo arrivo di una nave dei migranti nel 2025: lo sbarco numericamente più piccolo.

Come già capitato diverse volte in occasione dei precedenti sbarchi, la scelta dell’assegnazione di un porto distante migliaia di chilometri dall’area di soccorso, non è stata accolta di buon grado dallo staff della ong, che ha denunciato la situazione attraverso i propri profili social. "Nonostante le richieste di sbarcare tutti i 25 naufraghi - spiegano - e nonostante i rilievi del tribunale sul fatto che il lungo viaggio per mare aggiunga inutili complicazioni e sofferenze, siamo stati autorizzati a trasferire solo sette minori e le loro famiglie su un mezzo della Guardia Costiera al largo di Trapani. Per tutte le altre persone a bordo, il porto di sbarco resta Marina di Carrara, a più di 1200 chilometri di distanza".

Dopo diversi mesi, Marina tornerà dunque ad essere porto sicuro per i migranti, avendo per adesso accolto 1809 persone in due anni; l’ultimo lo scorso luglio proprio con la Ocean Viking, con a bordo 261 migranti. Ieri in Prefettura si è tenuto il consueto punto della situazione per mettere in piedi la macchina dell’accoglienza. Seguendo un iter ormai collaudato, i migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nel padiglione B di Imm-Carrarafiere per le procedure di identificazione e controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, partiranno infine per le strutture di accoglienza selezionate.