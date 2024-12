Arriva in piazza il ’Pandottone’ dell’Aism

La sezione provinciale dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) festeggia il Natale in piazza Menconi a Marina di Carrara. Oggi i volontari saranno in piazza dalle 15.30 alle 19 per il ’Pandottone’. L’Aism anche quest’anno porta nelle piazze italiane due prodotti classici del Natale, un ricco panettone della ricetta classica con uvetta, cedro candito e scorse di arancia, e un soffice pandoro. I fondi raccolti con il ’Pandottone’ permetteranno alla sezione di fornire servizi alle persone con sclerosi multipla e ai loro familiari. La settimana scorsa la l’Aism è scesa in piazza in centro a Massa riscuotendo grande attenzione e partecipazione. Ora si appresta a fare il bis.