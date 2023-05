Arrighi: "Qui la sede per il corso dell’Its"

Carrara si prepara a ospitare il primo corso Its ad alta formazione post diploma, quello co finanziato dalla Regione Toscana e che unisce il marmo alla meccanotronica. Soddisfatta la sindaca Serena Arrighi. "Ringraziamo l’assessore regionale Alessandra Nardini per aver reso possibile la creazione di un istituto tecnico superiore sul nostro territorio e per il suo impegno verso il ministero per il riconoscimento di un profilo specifico per il settore lapideo – dice Arrighi –. Quello dell’Its declinato anche per il lapideo è da sempre uno dei punti focali del nostro programma e per questo da mesi abbiamo allacciato rapporti con Fondazione Prime e Baker Huges per fare partire questo corso in città. Carrara ritengo sia la sede naturale per un percorso di questo tipo che potrebbe rappresentare non solo uno sbocco naturale per un’altra eccellenza carrarese come la scuola del Marmo, ma anche un importante bacino di professionalità altamente qualificate per le aziende. Da qui nasce l’idea di un corso che unisca marmo e meccanotronica sviluppando tutte le grandi potenzialità che quest’ultima porta con sé. È partendo da queste basi che è stato formalizzato un progetto che abbiamo già condiviso con tutti gli attori del territorio e la Fondazione Prime. Abbiamo già individuato una possibile sede per i corsi. La speranza è di riuscire a definire gli ultimi dettagli in tempi brevi in modo da poter offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi una nuova importantissima opportunità di formazione. Sono certa che il territorio saprà fare fronte comune per portare a Carrara da subito alcuni corsi Its in meccanotronica che in futuro potranno poi essere declinati per la lavorazione dei materiali lapidei".