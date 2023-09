Arrestato uno spacciatore

I carabinieri della Compagnia di Massa hanno inferto un altro colpo allo spaccio di droga in città arrestando una persona in flagranza di reato. I militari del Radiomobile, impegnati nei controlli del territorio, hanno intimato l’alt a un uomo, 60 anni, di Massa, a bordo del suo motociclo. L’uomo però ha proseguito la corsa ed è dovuta intervenire una seconda pattuglia per fermarlo. Quindi è stato perquisito. Nella tasca della felpa che indossava sono stati trovati 980 grammi di hashish e 5 cartucce da caccia calibro 12. I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dove sono stati rinvenuti altri 5 grammi di hashish e circa 240 cartucce da caccia di cui l’uomo non aveva mai denunciato il possesso. L’uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di droga e denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.