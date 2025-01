Arrestato un 47enne. Rubò al ’Centurione’ oltre 50 gratta e vinci

Aveva fatto man bassa nel bar tabacchi ’Dal Centurione’, sottraendo alla nota attività di Podenzana, l’intero incasso dalla cassa, i biglietti della Lotteria Italia e oltre una 50ina di Gratta e Vinci. Finisce in manette il 47enne italiano, residente ad Aulla, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed una recente condanna. Dovrà scontare una pena di 2 anni per il reato di furto aggravato commesso, per l’appunto, nel bar tabacchi di Podenzana, in ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e ripristino del medesimo emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Massa.

I fatti risalgono alla notte del 20 dicembre 2017 quando l’uomo, in concorso con un’altra persona, si era introdotto nel Bar Tabacchi ’Dal Centurione’ di Podenzana. L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari del controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara, per contrastare il fenomeno dei reati predatori che nell’ultimo periodo ha interessato la Lunigiana, continua il capillare monitoraggio dei soggetti gravati da precedenti specifici di polizia.

Nel frattempo, i controlli straordinari dei carabinieri sul territorio lunigianese non si fermeranno ma continueranno per prevenire il reiterarsi dei reati predatori che incidono particolarmente e negativamente sulla percezione di sicurezza da parte della popolazione.