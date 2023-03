Arpiola, il presidio socio sanitario intitolato ai dottori Boccardi e Franchi

Stamani alle 11 in via del Municipio 1 in località Arpiola avrà luogo

l’intitolazione del presidio socio sanitario di Mulazzo ai dottori Vladimiro Boccardi, scomparso nel 2002, che aveva l’ambulatorio a Groppoli, e Davide Franchi, scomparso nel 2014, che aveva l’ambulatorio ad Arpiola e a Mulazzo capoluogo. Due grandi uomini e due grandi medici, che hanno esercitato la loro professione, entrambi per una quarantina d’anni, con straordinaria competenza, con passione, con dedizione e abnegazione. Infatti, essere medico condotto all’epoca, poco dopo la fine della Seconda Guerra

Mondiale, significava operare in una realtà difficile e complessa dal punto di vista sociale, economico e umano. Per la professionalità, per le vite che hanno salvato, per i consigli sempre efficaci e per la loro umanità, stamani sarà loro intitolato il presidio socio sanitario. Alla cerimonia parteciperanno il presidente e il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Marco Formato, e il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa.