Aprono 9 ambulatori infermieristici: "Assistenza più vicina agli utenti"

Gli indirizzi della nuova normativa sanitaria relativa agli standard assistenziali sul territorio hanno orientato le aziende sanitarie verso un modello centrato sulla presa in carico dei pazienti con patologia cronica, fornendo un’assistenza il più vicina possibile all’utenza.

Un contesto in cui è importante la presenza degli ambulatori infermieristici di prossimità. E per offrire anche alla popolazione della Lunigiana il servizio, la Direzione infermieristica della zona della Lunigiana - la dottoressa Tiziana Nannelli in accordo con il direttore Sds Marco Formato e il responsabile delle cure primarie Amedeo Baldi, avvierà da lunedì l’attività di 9 ambulatori infermieristici di prossimità.

La progettualità si è realizzata grazie al coordinamento condotto dalla posizione organizzativa territoriale, la dottoressa Antonella Nobili e dalle coordinatrici infermieristiche territoriali Loredana Tavernelli, Sabrina Giannini e Katia Tomè che hanno permesso di realizzare la prima apertura dei 9 ambulatori dove dare info, orientare ai servizi della rete socio-sanitaria e ospedaliera e prestazioni infermieristiche incluse nei livelli essenziali di assistenza rivolti alla prevenzione della collettività, della sanità pubblica, e dell’assistenza di base, inclusi interventi di educazione alla salute. Sono previsti 6 ambulatori infermieristici di prossimità ’base’ nei distretticase della salute nei territori più interni e sono: Zeri (venerdì dalle 9.30 alle 10.30); Comano (venerdì dalle 10 alle 12) Casola (venerdì dalle 9 alle 10) Mulazzo (sabato dalle 9.30 alle 10.30) Caniparola (martedì dalle 10 alle 12) Villafranca (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12). E 3 tre ambulatori infermieristici di prossimità ’avanzati’: Aulla (dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30) Pontremoli (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12) Fivizzano (lunedì, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30).