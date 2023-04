Appuntamenti con la storia della Resistenza e i suoi studiosi

Il circolo Arci Trentuno Settembre invita alla tappa massese della seconda edizione del Fact Checking Festival, evento promosso dalla casa editrice LaTerza che fino a giovedì 19 porterà in tour scrittori, storici, ingegneri e molti altri, per analizzare la storia “alla prova dei fatti”. Il circolo ha donato alla Biblioteca di Massa, negli ultimi cinque anni, alcuni libri appartenenti alla collana, che oggi è ospitata anche in città. Insieme ad Arci Massa Carrara, Anpi Patrioti Apuani Museo e Archivi della Resistenzain collaborazione con la libreria Ali di Carta, il circolo 31 Settembre organizza per domani alle 17,30 al Teatro dei Fratelli Cristiani in viale Chiesa 64, l’incontro con Francesco Filippi e Eric Gobetti, moderato da Giancarlo Albori e Massimo Michelucci. Francesco Filippi, storico della mentalità e formatore, è co-fondatore dell’associazione Deina.

Eric Gobetti è uno storico freelance, studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento.

Ma sono molti gli appuntamenti del festival nei luohi importanti della memoria della Resistenza Toscana. Oggi alle 17 a Pontremoli dialogano con lo storico Tommaso Speccher Paolo Bissoli e Lorenzo Gatti. Domani, domenica, alle 11 al Museo della Resistenza di Fosdinovo, la Tavola rotonda “Fascismo, Resistenza e fact checking: la storia alla prova dei fatti”, con Carlo Greppi, Eric Gobetti, Chiara Colombini, Francesco Filippi, Giovanni Carletti. Chiara Colombini sarà invece alle 18 al Palco 38 di Carrara, con Caterina Rapetti (ANPI Pontremoli) e Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza), introdotta da Emiliano Ricciarelli (Blanca Teatro). Sempre a Palco 38 a Carrara, lunedì alle 18 invece l’incontro con Eric Gobetti. Ancora un appuntamento lunedì nell’auditorium del liceo classico Rossi a Massa, alle 17,30, con Giusto Traina che, introdotto da Adriana Ricciardi, dialogherà con l’insegnante Rosaria Bonotti.

Il programma completo sulle pagine social e sul sito di Archivi della Resistenza.