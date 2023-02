Applausi a scena aperta la compagnia Etoile CTE Amicizia e quotidianità in scena tra arte e bisticci

Applausi scroscianti per “Affittasi, Posti letto esauriti – Vale più l’affetto dell’affitto?”, messa in scena sabato dalla compagnia Etoile CTE di Reggio Emilia al Teatro dei Servi per la rassegna RestArt. Il testo originale di Maria Beatrice Papagni, con regia di Michele Basso e Meri Zambelli, è piaciuto al pubblico che ha trovato l’interpretazione degli attori Francesca Munari, Giulia Giovanelli, Giulia Pezzi, Maria Beatrice Papagni, Michele Basso spassosa e audace. In una camera da letto di un piccolo monolocale, con un letto a castello e poco di più, una coppia di amiche ha deciso di andare a convivere per riuscire a sostenere le ingenti spese dell’affitto. Non fanno fatica a emergere le diverse personalità e stili di vita delle due donne. Questo precario equilibrio viene stravolto dall’arrivo di una terza ragazza che, reduce da una delusione d’amore, chiede ospitalità inizialmente per solo qualche notte. Come se non bastasse, per una serie di equivoci, in questo piccolo appartamento arriverà a sostare anche una quarta amica. Tra urla, bisticci e soprattutto tante risate, una domanda sorge spontanea: “Vale di più l’affetto dell’affitto?”. Soddisfazione per il direttore artistico Leonardo Della Croce per la performance portata sul palco dalla compagnia e per la loro partecipazione alla rassegna: "Etoile cte ha una storia ventennale e vanta importanti collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale. Ci piaceva l’idea di coinvolgere una realtà come questa, che crede nei giovani e nella formazione. Abbiamo visto una commedia basata su un testo originale, che non ha niente da invidiare ai grandi autori". Ad assistere allo spettacolo anche il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alla cultura, Nadia Marnica. Ora sabato alle 21 “Malati di Musical – Terapia di gruppo” messo in scena Clacsonbeauty Musical di Marina di Carrara.