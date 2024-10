Appello al voto per Ginevra e Francesco

Ginevra e Francesco, i due ballerini apuani che calcheranno stasera il palcoscenico di ‘Ballando con le stelle’ in onda su Rai Uno, aspettando il sostegno degli abitanti della provincia. La loro esibizione è prevista nella prima parte della serata e sarà possibile votarli sui social oggi già dalle 19,30. Quando appare la loro foto su Instagram, Facebook e Twitter, basterà mettere sotto un like, per contribuire al successo dei giovani ballerini. La coppia massese ha superato tutte le selezioni di “Ballando on the road” arrivando a esibirsi nel programma condotto da Milly Carlucci. Ginevra Mantovani (17 anni) e Francesco Perlamagna (15 anni) fanno parte del vivaio della scuola ‘Art’s & Musical School’ di Lara e Morena Maggiani. Sono un esempio di forza e tenacia. Un grande successo per la scuola apuana, una tra le poche in Italia ad abbracciare un programma innovativo volto alla preparazione e alla formazione di giovani che dimostrano di aver passione nell’arte e nella cultura della danza, che significa mettersi alla prova con enormi sacrifici.

"Siamo molto emozionati – dice Lara Maggiani –. I ragazzi hanno fatto le ultime prove. Sono molto concentrati, affiatati, felici e sereni". Non resta che votarli e guardarli. Un appello per i "nostri ragazzi" affinché tocchino davvero le stelle con un ottimo risultato che onora e inorgoglisce tutta la terra apuana. Nel programma condotto da Milly Carlucci, i giurati Matteo Addino, Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando sotto le Stelle’, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, valuteranno ancora una volta la bravura dei due giovani ballerini che danzeranno sulla coreografia realizzata da Roberto Romani con la collaborazione di Lara Maggiani oltre che di Eva Agostinelli e Romina Uguzzoni.

Angela Maria Fruzzetti