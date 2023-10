Aperto il bando per le associazioni dedicate alla terza età

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per istituire la Consulta anziani per il diritto alla longevità, organo di rappresentanza e partecipazione in materia di politiche della terza età. L’avviso è rivolto agli enti del Terzo settore e che tra le finalità indicate nel proprio statuto contemplino attività pertinenti alla realizzazione di progetti e iniziative a favore degli anziani o riconducibili alle tematiche della terza età e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati. Per partecipare presentare domanda, entro il 2 novembre 2023 a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara in piazza 2 Giugno, oppure tramite pec all’indirizzo comune.carrara@postecert.it.